Voici ce que Phil Roy avait à dire avant de monter sur la scène du Gala Québec Cinéma

Des ajustements de dernière minute

Le maître de la soirée était bouillant d’excitation quelques heures avant la cérémonie: «Je suis très fébrile, j’ai vraiment hâte. C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail, d’essais, d’erreurs. Tout le monde a mis le même effort et tout le monde a le même désir que le gala soit bon. Ça donne le goût de se dépasser.»

Pour qu’un gala se passe bien, tout doit être calculé et répété. De plus, des changements s’imposent parfois quelques heures avant la célébration. L’humoriste confirme: «Il y a quelqu’un qui finalement s’est désisté. Il a fallu le changer dans un numéro.» Et ce n’est pas tout: «Tantôt, j’ai répété un numéro avec Pier-Luc Funk. On a rajouté des affaires, on a enlevé des trucs. Les gens au prompteur, pour eux c’est leur cauchemar.»