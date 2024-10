Voici tout ce qu’on sait sur le Gala Québec Cinéma

«Je me sens super bien. Je suis excité, fébrile. Si on se reparle dans 1 mois, je vais rajouter que je suis un peu anxieux. Si on se reparle dans 2 mois moins un jour, je vais dire que je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi j’ai dit oui. Je suis très anxieux dans la vie, mais je suis très bon à rapporter à demain», nous a mentionné Phil Roy lors de la conférence de presse.