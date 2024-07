Phil Roy prouve à son patron qu'il peut être manuel avec un solide prank

Phil Roy et ses acolytes de Un peu, beaucoup passionnément l'été ont prouvé à leur patron qu'ils pouvaient être manuels en lui servant un prank solidement cloué!

En effet, c'est après avoir été étiquetés comme non manuels par leur patron que Phil Roy et ses collègues Bryan Audet et Ariel Charest ont décidé de lui prouver le contraire en barricadant la porte de son bureau.

On a pu voir leur plan se concrétiser via les réseaux sociaux du 107,3 Rouge. On a adoré voir leur travail d'équipe depuis la cueillette des matériaux dans l'auto jusqu'au petit mot broché sur les planches de bois qui avaient pour but d'empêcher monsieur Marcil d'entrer dans son bureau le lendemain matin.

D'ailleurs, la scène où ce dernier aperçoit la barricade et se rend compte qu'il n'a aucun outil adéquat pour retirer les vis est hilarante. Après quelques secondes, le patron s'est bien rendu compte qu'il s'agissait de planches faussement clouées. Au moins, on a eu le temps de rigoler un peu!

