Paul McCartney salue ses fans à son arrivée au Centre Bell, voyez la vidéo

Paul McCartney a fait vivre des moments inoubliables aux fans québécois cette semaine!

Parmi les instants mémorables qu'on vécus les fans en présence du célèbre membre des Beatles, on compte son arrivée au Centre Bell. En effet, une petite quantité de fans s'étaient massés près de l'entrée secondaire de l'aréna afin d'accueillir leur idole. La superstar présentait des concerts à guichets fermés lundi et mardi soir.

Lors de son arrivée dans une grande voiture noire aux fenêtres teintées, Paul McCartney a baissé la vitre et a chaleureusement salué les gens. Voici une vidéo de ce moment magique entre la vedette anglaise et ses fans: