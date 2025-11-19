Paul McCartney salue ses fans à son arrivée au Centre Bell, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
Paul McCartney a fait vivre des moments inoubliables aux fans québécois cette semaine!
Parmi les instants mémorables qu'on vécus les fans en présence du célèbre membre des Beatles, on compte son arrivée au Centre Bell. En effet, une petite quantité de fans s'étaient massés près de l'entrée secondaire de l'aréna afin d'accueillir leur idole. La superstar présentait des concerts à guichets fermés lundi et mardi soir.
Lors de son arrivée dans une grande voiture noire aux fenêtres teintées, Paul McCartney a baissé la vitre et a chaleureusement salué les gens. Voici une vidéo de ce moment magique entre la vedette anglaise et ses fans:
Wow!
On adore le «Hello Paul» ajouté par cet utilisateur TikTok.
Les fans de Paul McCartney, ceux des Beatles et les critiques culturelles sont unanimes: ce spectacle était exceptionnel!
Parmi les vedettes québécoises qui ont assisté à l'un des deux concerts, on compte Julie Snyder, Julie du Page et Jean-Nicolas Verreault.
Voici les stories Instagram que ces célébrités de chez nous ont partagées pendant ou après ces soirées riches en émotion:
On profite du passage à Montréal du célèbre membre des Beatles pour vous présenter des faits intéressants sur lui.
À 83 ans, l'artiste originaire de Liverpool a eu une carrière extraordinaire. On en connaît beaucoup sur sa musique, peut-être moins sur d'autres sphères de sa vie et de son passé.
Voici 8 choses à savoir sur Paul McCartney...
