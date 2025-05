Céline Dion sera de retour au cinéma!

L'histoire de High in the Clouds sera inspirée du livre du même nom écrit par le célèbre membre des Beatles.

On suivra un écureuil adolescent dans une quête pour libérer la musique après avoir accidentellement déclenché une révolution contre un hibou autoritaire qui a interdit toute musique dans sa ville.

Paul McCartney a écrit et composé les chansons originales du long métrage, et le compositeur oscarisé Michael Giacchino (Ratatouille, Up, Inside Out, Coco) signera la trame sonore.