Taylor Swift dépasse Drake et les Beatles

Taylor Swift est entrée dans l'histoire en devenant la première à se retrouver dans l'intégralité du top 10 du Billbaord Hot 100!

La pièce Anti-Hero se retrouve à la première place, et 9 autres morceaux de l'album Midnight complètent les positions 2 à 10!

Cet album s'est d'ailleurs hissé au sommet du Billboard 200, et il vient de connaître la plus grande semaine en 7 ans.

La chanteuse a donc dépassé Drake, qui s'est permis d'occuper 9 des 10 premières places de ce top 10 pendant une semaine en septembre 2021.

Soulignons également qu'en 1964, 5 chansons des Beatles avaient occupé le top 5.

Swift peut désormais se vanter de posséder le plus grand nombre de top 10 parmi les femmes du classement avec un total de 40, dépassant Madonna, qui en détient 38. Dans le cas de Drake, il a en poche 59 top 10.

Taylor Swift a donc connu l'une des semaines les plus historiques des 64 ans d'histoire du Billboard Hot 100.

On peut toutefois souligner la différence entre les industries musicales d'hier et d'aujourd'hui, et celles de consommation et de diffusion, rendant difficile une comparaison entre Taylor Swift et les Beatles, par exemple, au sein d'un système comme celui de Billboard.

