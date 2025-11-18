Passer au contenu principal
8 choses que vous ne saviez pas sur Paul McCartney

Paul McCartney est en spectacle au Centre Bell cette semaine!

On profite du passage à Montréal du célèbre membre des Beatles pour vous présenter des faits intéressants sur lui.

À 83 ans, l'artiste originaire de Liverpool a eu une carrière extraordinaire. On en connaît beaucoup sur sa musique, peut-être moins sur d'autres sphères de sa vie et de son passé. 

Voici 8 choses à savoir sur Paul McCartney:

© Jim Dyson/Getty Images
  1. Paul McCartney est père de 5 enfants dont la célèbre styliste et designer Stella McCartney.
  2. Ensemble, le musicien et ses filles Stella et Mary ont lancé en 2009 la campagne Meat Free Monday, ou Lundi sans viande. Cette campagne propose de ne manger ni viande ni poisson chaque lundi, pour notre santé et pour la planète. Le mouvement s'étend maintenant dans les écoles, les universités et les entreprises des quatre coins du monde.
  3. Le trio a lancé un livre de recettes du même nom, The Meat Free Monday Cookbook, disponible sur Amazon juste ici.
  4. Le premier instrument de Paul McCartney était... la trompette!
  5. Il est le seul artiste intronisé deux fois au Rock and Roll Hall of Fame: en solo et avec les Beatles.
  6. On pourra voir son film d'animation en 2027. En effet, ce long métrage s'intitulera High in the Clouds et sera basé sur son livre pour enfants.
  7. La venue de Paul McCartney au Centre Bell cette semaine marque son 7e passage à Montréal en carrière, incluant le concert des Beatles au Forum en 1964.
  8. Son permis de conduire des années 1960 a été vendu aux enchères en novembre 2025. Le feuillet est signé et comprend deux arrestations. Le prix final: 15,600 livres sterling, ou environ 28 680 dollars canadiens!

