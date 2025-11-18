8 choses que vous ne saviez pas sur Paul McCartney

Paul McCartney est en spectacle au Centre Bell cette semaine!

On profite du passage à Montréal du célèbre membre des Beatles pour vous présenter des faits intéressants sur lui.

À 83 ans, l'artiste originaire de Liverpool a eu une carrière extraordinaire. On en connaît beaucoup sur sa musique, peut-être moins sur d'autres sphères de sa vie et de son passé.

Voici 8 choses à savoir sur Paul McCartney: