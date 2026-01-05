Paul Arcand et Monic Néron seront à la barre de cette nouvelle série choc

Voici le résumé officiel du documentaire:

La série documentaire s'intéresse à une réalité souvent invisible: celle des proches aidants en santé mentale. Ces personnes accompagnent, soutiennent et tentent d'aider un proche aux prises avec un trouble psychiatrique, tout en cherchant elles-mêmes à garder la tête hors de l'eau. La série, profondément humaine, donne la parole à celles et à ceux qui, chaque jour, se dévouent pour un être cher. Elle révèle le choc que cette réalité impose aux familles : un véritable séisme émotionnel qui bouleverse l'existence. Car les troubles de santé mentale ne touchent pas qu'une seule personne ; leurs impacts se propagent dans tout l'entourage, ébranlant les relations, le quotidien et parfois l'équilibre de chacun. Mais au coeur de cette turbulence surgissent aussi des moments de tendresse, de solidarité et d'amour profond ; des liens qui se transforment, se renforcent, et parfois se réinventent. Avec sensibilité et empathie, Monic Néron et Paul Arcand plongent au coeur de ces histoires de courage et de résilience. En suivant les proches aidants, les intervenants et le personnel soignant, ils mettent en lumière leurs défis, leurs questionnements et leurs limites : jusqu'où peut-on aller pour aider une personne que l'on aime souffrant de troubles mentaux? Quels défis rencontrent les proches aidants? À quel moment doivent-ils envisager de lâcher prise? Quelles sont les failles du système en matière de santé mentale? À travers ces récits intimes, la série propose une immersion nécessaire pour mieux comprendre les réalités vécues par celles et ceux qui aiment, accompagnent et portent, souvent dans l'ombre, le poids de la maladie mentale.

À voir dès le 8 janvier à Télé-Québec.