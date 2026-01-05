Paul Arcand et Monic Néron seront à la barre de cette nouvelle série choc

Début du contenu principal.
Monic Néron et Paul Arcand font équipe dans la nouvelle série documentaire choc Je suis là: les proches aidants en santé mentale.
Cette émission sera présentée en grande première le jeudi 8 janvier à Télé-Québec. Au cours des six épisodes, le duo d'animateurs plongera dans un enjeu crucial: la réalité des proches aidants en santé mentale.
Monic Néron et Paul Arcand iront à la rencontre de ceux qui accompagnent chaque jour un membre de leur famille vivant avec un trouble de santé mentale.
En entrevue avec La Presse, l'animatrice et journaliste a confié que ce tournage avait été particulièrement difficile et qu'elle en était sortie découragée.
«Qu’est-ce qui fait qu’on en est arrivé là ? Comment est-ce qu’on peut échapper autant de citoyens?», se demande Monic Néron.
Avec cette série choc, elle et Paul Arcand ont envie de mettre en lumière ceux qui se dévouent corps et âme pour leur proche... et dont on ne parle jamais. Voici quelques images de Je suis là: les proches aidants en santé mentale:
Voici le résumé officiel du documentaire:
La série documentaire s'intéresse à une réalité souvent invisible: celle des proches aidants en santé mentale. Ces personnes accompagnent, soutiennent et tentent d'aider un proche aux prises avec un trouble psychiatrique, tout en cherchant elles-mêmes à garder la tête hors de l'eau. La série, profondément humaine, donne la parole à celles et à ceux qui, chaque jour, se dévouent pour un être cher. Elle révèle le choc que cette réalité impose aux familles : un véritable séisme émotionnel qui bouleverse l'existence. Car les troubles de santé mentale ne touchent pas qu'une seule personne ; leurs impacts se propagent dans tout l'entourage, ébranlant les relations, le quotidien et parfois l'équilibre de chacun. Mais au coeur de cette turbulence surgissent aussi des moments de tendresse, de solidarité et d'amour profond ; des liens qui se transforment, se renforcent, et parfois se réinventent. Avec sensibilité et empathie, Monic Néron et Paul Arcand plongent au coeur de ces histoires de courage et de résilience. En suivant les proches aidants, les intervenants et le personnel soignant, ils mettent en lumière leurs défis, leurs questionnements et leurs limites : jusqu'où peut-on aller pour aider une personne que l'on aime souffrant de troubles mentaux? Quels défis rencontrent les proches aidants? À quel moment doivent-ils envisager de lâcher prise? Quelles sont les failles du système en matière de santé mentale? À travers ces récits intimes, la série propose une immersion nécessaire pour mieux comprendre les réalités vécues par celles et ceux qui aiment, accompagnent et portent, souvent dans l'ombre, le poids de la maladie mentale.
À voir dès le 8 janvier à Télé-Québec.
