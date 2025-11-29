Monic Néron savoure un moment magique en amoureux sous le coucher de soleil

Début du contenu principal.
Monic Néron a offert à ses abonnés un vrai moment d’évasion avec sa plus récente publication Instagram!
Dans une série de photos, la journaliste profite d’une escapade au bord de la mer, où chaque cliché semble tout droit sorti d’une carte postale!
Sur la première image, on la voit debout, dos à la caméra, face à un horizon enflammé!
«🦩♡ ̊❀», confie-t-elle tout simplement.
Les couleurs du ciel se reflètent dans une piscine à débordement qui semble plonger directement dans l’océan! Elle tient une coupe à la main, savourant clairement un moment de pure tranquillité... à deux!
Dans une autre photo, on voit deux verres se frôler devant le même décor envoûtant. On devine que Monic et son conjoint Bruno Marchand savourent ces petites parenthèses loin de leurs agendas chargés!
Monic partage aussi un selfie miroir où elle arbore une tenue toute en douceur, parfaitement alignée avec l’ambiance du lieu: bois blond, lumière naturelle, meubles épurés… un décor qui inspire autant le calme que le confort!
Puis viennent les images où elle se repose face au soleil couchant, les jambes étendues, la mer en fond de scène et la lumière dorée qui glisse doucement sur l’eau. La définition même du moment parfait!
Le cliché qui a fait fondre les abonnés: une selfie de Monic et Bruno, souriants, détendus et baignés dans une lumière dorée. La paire semble profiter pleinement de ce temps loin du brouhaha, juste eux, l’océan et un soleil qui s’offre en spectacle!
