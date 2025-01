Paul Arcand est confronté à un invité surprise à Je viens vers toi

Paul Arcand était l’invité de Marc Labrèche et de ses chakras à Je viens vers toi et on peut dire qu’il a su rester de marbre face à une drôle de situation.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, hier soir était soir de réjouissance, comme à l’habitude sur le plateau de Je viens vers toi et l’invité, Paul Arcand, s’est fait lancer un défi surprenant par le chakra Matthieu Pepper qui souhaitait faire une partie de «Je te tiens par la barbichette ».

Le créateur d'Entre deux draps souhaitait connaître le sentiment de faire face à un aussi grand homme que monsieur Arcand tout en soutenant son regard. C’est une fois face à face que les choses ne se sont pas déroulées exactement comme Matthieu Pepper l’espérait. En plus de devoir respecter la bulle de monsieur Arcand qui a la réputation de ne pas se faire toucher par personne, l’humoriste a flanché et ri après quelques secondes seulement.