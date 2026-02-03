Pierre-Olivier Cantin a rénové la maison de Marie-Mai, il révèle une «anecdote délicieuse»

Un nouvel extrait du balado de Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, Parlons Réno, nous permet d'entendre une anecdote savoureuse au sujet d'une star québécoise adorée du public: Marie-Mai!

L'entrepreneur général a révélé que son équipe avait rénové la maison de la célèbre chanteuse.

Alors qu'ils étaient au coeur des travaux, l'un des travailleurs a vécu une anecdote digne du conte La Belle au bois dormant!