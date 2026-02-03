Pierre-Olivier Cantin a rénové la maison de Marie-Mai, il révèle une «anecdote délicieuse»

Début du contenu principal.
Un nouvel extrait du balado de Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, Parlons Réno, nous permet d'entendre une anecdote savoureuse au sujet d'une star québécoise adorée du public: Marie-Mai!
L'entrepreneur général a révélé que son équipe avait rénové la maison de la célèbre chanteuse.
Alors qu'ils étaient au coeur des travaux, l'un des travailleurs a vécu une anecdote digne du conte La Belle au bois dormant!
Pendant les rénovations, Marie-Mai dormait à l'hôtel.
Un jeune charpentier, qui arrivait très tôt le matin sur le chantier, a eu toute une surprise lorsqu'il est entré... et a découvert que la chanteuse dormait paisiblement dans son lit!
Voici l'histoire complète racontée par Pierre-Olivier Cantin au micro de son balado, Parlons Réno:
