Pierre-Olivier Cantin a rénové la maison de Marie-Mai, il révèle une «anecdote délicieuse»

Un nouvel extrait du balado de Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, Parlons Réno, nous permet d'entendre une anecdote savoureuse au sujet d'une star québécoise adorée du public: Marie-Mai!

L'entrepreneur général a révélé que son équipe avait rénové la maison de la célèbre chanteuse.

Alors qu'ils étaient au coeur des travaux, l'un des travailleurs a vécu une anecdote digne du conte La Belle au bois dormant!

© Instagram de @mariemaireal

Pendant les rénovations, Marie-Mai dormait à l'hôtel.

Un jeune charpentier, qui arrivait très tôt le matin sur le chantier, a eu toute une surprise lorsqu'il est entré... et a découvert que la chanteuse dormait paisiblement dans son lit! 

Voici l'histoire complète racontée par Pierre-Olivier Cantin au micro de son balado, Parlons Réno:

Pour entendre l'épisode entier, c'est par ici!

Revoyez tous les épisodes du Grand chantier RONA avec Pierre-Olivier Cantin, Daniel Corbin et Marie-Lyne Joncas

Si vous aimez les émissions de rénovation, on vous suggère fortement de regarder en rafale les deux dernières saisons du Grand chantier RONA sur Crave!

Vous y retrouverez les pros des rénos et de la déco Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, la pétillante animatrice Marie-Lyne Joncas ainsi que tous les participants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour remporter une maison neuve complètement aménagée.

Pour voir l'émission, c'est juste ici

