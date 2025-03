Daniel Corbin et Pierre-Olivier ont une surprise pour les candidats du Grand Chantier RONA

Dès le premier épisode, diffusé le dimanche 7 avril à 19h30, les 12 couples de rénovateurs amateurs, divisés en équipes rouges et bleues, apprendront une nouvelle règle de la compétition: chaque semaine, un casque d’immunité sera remis à la personne qui s’est le plus démarquée dans chaque maison. Un revirement qui pourrait bien changer la dynamique du jeu… et les stratégies des joueurs!