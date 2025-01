Voyez Daniel Corbin avec une casquette pour la première fois

L'an dernier, à l’aube du 100e épisode de Vendre ou rénover au Québec, nous avons discuté avec Daniel Corbin, qui nous a raconté plusieurs moments marquants de l’émission, que les téléspectateurs n’ont pas nécessairement vus à la télé.

Comme Maika Desnoyers, Daniel a de la misère à croire que l’émission est rendue à son 100e épisode et qu’il en fait encore partie après tout ce temps.

«Je suis agréablement surpris qu’après toutes ces années, on soit encore capables de surprendre les gens, de les accrocher, de les asseoir sur leur divan, et de faire comme ''Ok, have fun, passez un bon moment''», lance Daniel.

