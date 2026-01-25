Marie-Mai épate avec un ensemble de cuir ultra luxueux

Mais comme à chaque soirée d’éviction, il n’y a pas que les stratégies qui font jaser! Le public attend aussi avec impatience de découvrir le look de Marie-Mai, toujours spectaculaire et parfaitement assumé. Fidèle à son style audacieux et raffiné, l’animatrice a une fois de plus volé la vedette avec une tenue en cuir ultra luxueuse qui n'a pas manqué de faire tourner toutes les têtes!

Pour l'occasion, Marie-Mai portait un blouson Nihil bleu en cuir exclusif à SSENSE (1004 $), une pièce forte au cuir grainé aux effets délavés et aux détails soignés. Avec ses pampilles tressées amovibles, son col officier et ses panneaux assemblés avec précision, le blouson ne passait pas inaperçu!

Pour compléter ce look fort, elle a opté pour un pantalon Nihil bleu en cuir de la marque KNWLS, vendu à 917 $. Avec son cuir grainé au fini délavé, il s’agencait parfaitement au blouson pour créer un ensemble moderne et résolument affirmé!

Vous aimez?