Marie-Mai épate avec un ensemble de cuir ultra luxueux

Ce dimanche soir, l’ambiance promet d’être électrique dans la maison de Big Brother Célébrités! Avec une deuxième élimination, le jeu bascule dans une phase beaucoup plus intense, où chaque décision peut avoir des conséquences majeures. Une célébrité devra inévitablement quitter l’aventure et l’incertitude plane plus que jamais!
Tous les regards sont tournés vers Emily et Kate, toutes deux en danger. Qui verra son parcours s’arrêter ce soir? Mais surtout, une question brûle les lèvres des téléspectateurs: Étienne utilisera-t-il son véto pour sauver Emily, avec qui il a développé des affinités... ce qui pourrait complètement chambouler le jeu et exposer une autre vedette à l’élimination? Une chose est certaine, la tension sera palpable jusqu’à la toute dernière minute!
Mais comme à chaque soirée d’éviction, il n’y a pas que les stratégies qui font jaser! Le public attend aussi avec impatience de découvrir le look de Marie-Mai, toujours spectaculaire et parfaitement assumé. Fidèle à son style audacieux et raffiné, l’animatrice a une fois de plus volé la vedette avec une tenue en cuir ultra luxueuse qui n'a pas manqué de faire tourner toutes les têtes!
Pour l'occasion, Marie-Mai portait un blouson Nihil bleu en cuir exclusif à SSENSE (1004 $), une pièce forte au cuir grainé aux effets délavés et aux détails soignés. Avec ses pampilles tressées amovibles, son col officier et ses panneaux assemblés avec précision, le blouson ne passait pas inaperçu!
Pour compléter ce look fort, elle a opté pour un pantalon Nihil bleu en cuir de la marque KNWLS, vendu à 917 $. Avec son cuir grainé au fini délavé, il s’agencait parfaitement au blouson pour créer un ensemble moderne et résolument affirmé!
Vous aimez?
Alors, qui devra quitter l’aventure cette semaine? Réponse ce dimanche dans un épisode à ne pas manquer! À vos téléviseurs, dès 18h30 sur Noovo et Noovo.ca!
