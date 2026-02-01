Alerte tendance: Marie-Mai porte LE manteau de l’hiver 2026!

La mécanique de la maison double a une fois de plus prouvé qu’elle sait brasser les cartes dans l’aventure de Big Brother Célébrités!

Cette semaine, les joueurs ont dû composer avec deux maisons distinctes (la maison de la fête et la maison du luxe!), deux dynamiques complètement différentes… et surtout, deux mises en danger!

Une configuration qui a semé le doute, forcé certains à revoir leur stratégie et fragilisé plusieurs alliances qu’on croyait solides depuis le début de la saison.