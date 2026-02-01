Alerte tendance: Marie-Mai porte LE manteau de l’hiver 2026!

Début du contenu principal.
La mécanique de la maison double a une fois de plus prouvé qu’elle sait brasser les cartes dans l’aventure de Big Brother Célébrités!
Cette semaine, les joueurs ont dû composer avec deux maisons distinctes (la maison de la fête et la maison du luxe!), deux dynamiques complètement différentes… et surtout, deux mises en danger!
Une configuration qui a semé le doute, forcé certains à revoir leur stratégie et fragilisé plusieurs alliances qu’on croyait solides depuis le début de la saison.
Ce dimanche, on dit au revoir à la maison double et on retient notre souffle alors que deux célébrités quittent l’aventure! Qui fera ses valises selon vous?
Mais comme à chaque soirée d’éviction, il n’y a pas que les stratégies qui font jaser! Le public attend aussi avec impatience de découvrir le look de Marie-Mai, toujours spectaculaire et parfaitement assumé!
Fidèle à son style audacieux, l’animatrice a une fois de plus volé la vedette en portant ce qui s’annonce déjà comme LE manteau de l’hiver 2026!
Pour l’occasion, Marie-Mai arborait une veste en tweed mélangé en rayonne et nylon signée Junya Watanabe, une pièce structurée, élégante et résolument tendance, qui a rapidement fait réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux!
Vous aimez?
À chaque mi-saison, une pièce vole la vedette, et cet automne, c’est clairement la veste en tweed qui s’impose. Popularisée dans les années 1950 après avoir été inspirée des vestes de chasse, elle fait aujourd’hui un retour en force dans les garde-robes. Chic sans être compliquée, elle rehausse instantanément un simple jean et un t-shirt, tout comme une petite robe noire. Certains la portent même avec un survêtement pour un style plus décontracté, preuve que cette veste iconique se réinvente facilement et s’adapte à toutes les vibes!
Alors, qui devra quitter l’aventure cette semaine? Réponse ce dimanche dans un épisode à ne pas manquer! À vos téléviseurs, dès 18h30 sur Noovo et Noovo.ca!
