Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

Contenu principal

En Vedette

OD Chypre: voici pourquoi Alicia Moffet est de retour au Québec

PAR :
© Alicia Moffet/Instagram

Comme Frédérick Robichaud tient le fort pour l’animation sur son île Européenne, il ne voit pas sa belle-fille avec qui il entretient une relation solide, lui qui a d’ailleurs fait part de sa façon de rester en contact avec elle malgré le décalage horaire.

À travers des stories qui vous toucheront droit au cœur, il a même fait entendre un message vocal envoyé par Billie. Vous pouvez l’entendre dans la vidéo en top d’article.

© Frédérick Robichaud/Instagram

La technologie n’a pas que du bon, mais c’est un excellent moyen de rester en contact malgré des milliers de kilomètres de distance et ça, c’est magnifique!

On a par ailleurs très hâte de plonger dans l’aventure OD Chypre qui prend son envol ce dimanche 7 septembre à 18h30 sur Noovo et noovo.ca.

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :