OD Chypre: voici pourquoi Alicia Moffet est de retour au Québec

Alicia Moffet a quitté la chaude mer Méditerranée, laissant son fiancé et coanimateur Frédérick Robichaud gérer les tournages d’OD Chypre, le temps de prendre un bain de famille avec sa fille, au Québec.
Ceux qui suivent la chanteuse et animatrice sur les réseaux sociaux ont effectivement sûrement remarqué qu’elle était de retour en province. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi?
Alicia Moffet a fait une pause de la bisbille et des frenchs pour aller voir sa grande Billie avec qui elle passe du bon temps.
Dans une suite de stories déposées sur Instagram en début de semaine, elle a d’ailleurs documenté sa visite à La Ronde avec elle, fière du courage de sa cocotte dans les manèges.
Comme Frédérick Robichaud tient le fort pour l’animation sur son île Européenne, il ne voit pas sa belle-fille avec qui il entretient une relation solide, lui qui a d’ailleurs fait part de sa façon de rester en contact avec elle malgré le décalage horaire.
À travers des stories qui vous toucheront droit au cœur, il a même fait entendre un message vocal envoyé par Billie. Vous pouvez l’entendre dans la vidéo en top d’article.