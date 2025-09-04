OD Chypre: voici pourquoi Alicia Moffet est de retour au Québec

Alicia Moffet a quitté la chaude mer Méditerranée, laissant son fiancé et coanimateur Frédérick Robichaud gérer les tournages d’OD Chypre, le temps de prendre un bain de famille avec sa fille, au Québec.

Ceux qui suivent la chanteuse et animatrice sur les réseaux sociaux ont effectivement sûrement remarqué qu’elle était de retour en province. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi?

Alicia Moffet a fait une pause de la bisbille et des frenchs pour aller voir sa grande Billie avec qui elle passe du bon temps.

Dans une suite de stories déposées sur Instagram en début de semaine, elle a d’ailleurs documenté sa visite à La Ronde avec elle, fière du courage de sa cocotte dans les manèges.