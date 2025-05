Voyez Billie dévoiler la nouvelle chanson de sa mère, Alicia Moffet

Lay Your Light est le nouvel extrait du prochain album d'Alicia, No, I’m Not Crying, qui se lancé le 30 mai prochain.

Dans sa nouvelle chanson, Alicia s'inspire d'une relation saine et elle se dévoile comme jamais.

Dans sa publication de lancement, elle mentionne ceci: «Mets ça dans l’piton et rejoue-la jusqu’à ce que tu sois ÉCOEURÉ DE L’ENTENDRE SI Y FAUT!!! Enjoy.»