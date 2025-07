Alicia Moffet donne des nouvelles de sa vie de fiancée

Et, juste avant de d'entendre sa performance de sa chanson Tired of me, on a su, pendant la période de questions en rafale, que sa fille, la petite Billie Lou sera bouquetière au mariage, que les faire-parts seront en papier et non numériques, et que Fred Robichaud a pris un peu trop de temps à son goût avant de la demander en mariage.

Écoutez l'entrevue complète ici: