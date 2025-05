Animer OD, qu’est-ce que ç’a changé dans ton couple? Alicia Moffet répond

Un couple encore plus en amour

Passer plusieurs mois à vivre, mais surtout à travailler avec son ou sa partenaire pourrait user bien des couples. Or, l’artiste explique que cette expérience a eu l’effet contraire: «Pour vrai, avoir un aussi gros mandat, ça aurait pu être destructeur, parce qu’OD c’est intense. Tu arrives là, puis tu travailles fort. Mais nous, ça nous a soudés. Puis, chaque année, ça nous a rapprochés. Puis, l’année passée encore plus, on a été très occupés. L’année passée dans le début de l’année, on se sentait loin l’un de l’autre, puis OD, ça nous a recollés.»

Elle avoue que tous les deux sont très occupés et que trouver du temps pour eux n’est pas chose évidente. OD a donc eu une incidence bénéfique sur les amoureux: «Nous au contraire, avoir un projet commun, ça nous a soudés. Donc on a toujours hâte d’y retourner, on a full hâte à cette année, justement parce qu’on aime ça passer du temps (ensemble), parce qu’aussi, les deux on a tellement de projets, on a tellement mille affaires, on est entrepreneurs, moi j’ai ma compagnie, je suis chanteuse, j’ai mon business, lui aussi y’a ses mille projets, fait qu’on a tellement mille projets quand on va à OD on est comme concentrer sur un, puis ça fait vraiment du bien.»

Cependant, elle assure que l’animation de la téléréalité est loin d’être des vacances de couple: «Je travaille mon mental tellement là-bas, faut tellement que j’apprenne de textes, c’est fou, c’est tout sauf des vacances, parce que c’est tellement intense, mais d’être focussés sur le même projet ensemble, ça nous fait du bien. Fait qu’on a très hâte d’y retourner.»