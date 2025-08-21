En toute humilité, Alicia Moffet aborde la vente des billets de ses spectacles

Alicia Moffet a choisi de mettre son égo de côté afin d’aborder la vente des billets de son spectacle qui ne se déroule pas aussi bien que lors de sa première tournée.

C’est dans une suite de stories que la chanteuse et animatrice a ouvert son cœur à ses abonnés afin de leur exposer la situation.

Elle a commencé en expliquant que lors de sa précédente tournée en 2022, les billets s’étaient vendus dangereusement vite. Mais cette fois-ci, c’est moins magique.

Plus précisément, elle s’est dite surprise de constater à quel point les deux dates prévues à Québec n’étaient pas populaires. «Mon show préféré a été Québec, deux soirs à l’Impériel, sold out […]

Québec ce sont mes deux salles qui ont sold out le plus facile en 2022… Et là en ce moment, les deux soirées sont half full, mais je ne comprends pas.»

Elle a donc pris le temps d’interpeller ses fans de Québec particulièrement pour leur rappeler ses dates de concert, les 7 et 8 novembre, et leur a rappelé que ce serait un méchant bon show, encore meilleur qu’en 2022.

Pour entendre ce qu’elle avait à dire, écoutez la vidéo ci-dessous.