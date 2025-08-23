Occupation Double Chypre: 5 nouveaux gars sont dévoilés!

Début du contenu principal.
SURPRISE! La nouvelle saison d’Occupation Double Chypre n’est même pas encore commencée qu’on apprend déjà que 5 nouveaux candidats s’ajouteront à l’aventure. Leur entrée est prévue un peu plus tard dans la saison… et qui sait, peut-être que d’autres surprises suivront!
Les nouveaux garçons qui viendront pimenter le jeu sont: Xavier, Cédrik, Anthony P., Elijah et Deymien!
Petit rappel: cette année, il n’y aura pas de traditionnel tapis rouge pour la soirée de lancement. La production a plutôt opté pour un format inédit, baptisé « La grande première », qui sera diffusé le 7 septembre à 18 h 30 sur Noovo et Noovo.ca! Ce gala réinventé donnera l’occasion de rencontrer officiellement les candidats et candidates, mais dans une formule complètement différente! Attendez-vous à un départ plus intense que jamais, où les choix difficiles, les éliminations rapides et les premières étincelles amoureuses se feront sentir dès l’arrivée des célibataires à Chypre!
Toujours fidèles au poste, Frédérick Robichaud et Alicia Moffet accueilleront cette nouvelle vague de célibataires déterminés à trouver l’amour… ou peut-être un peu de gloire instantanée. Quoi qu’il en soit, la 19e saison d’OD promet d’être haute en émotion!
Découvrez maintenant les profils des p'tits nouveaux!
26
Mont-Laurier
Courtier d'assurance
Adepte de l'entraînement et ancien militaire, Anthony a fui sa discipline trop rigide pour venir donner un show. Ayant été élevé par sa mère et sa grand-mère, c'est un gars proche de ses émotions qui habite avec son chat. Il s'assure toujours de donner la meilleure expérience client… aux filles ! Ses armes secrètes pour séduire : ses parfums, ses biceps, ses tattoos et son sourire en coin. Même s'il est aussi impatient au volant que dans la vie, en amour il ne lâchera pas tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas trouvé la bonne.
Age: 25
Analyste financier
Saint-Eustache
Après une jeunesse marquée par la pratique du football, Cédrik a opté pour une carrière dans les finances. Étant un ancien douanier, il est un expert du non-verbal, il sait lire une pièce mieux que quiconque. Il déteste l'oiseau de sa mère, mais doit l'endurer, car il habite encore chez elle. Maladroit, têtu et obstiné, il lui arrive de créer des malaises sans le vouloir… mais ça fait partie de son charme, même sa mère le dit! Collectionneur de dates improbables, il est à la recherche d'une fille intelligente et compétitive. Une fille qui croit encore aux licornes pour lui, c'est non.
Age: 26
Terrebonne
Étudiant en courtage immobilier
Deymien est le gars qui anime la gang, celui qui parle le plus fort et qui fait rire. Derrière son côté cru et impatient, il est un grand romantique qui tombe vite en amour. Ayant grandi entouré de quatre sœurs, il sait remarquer les petits détails et être attentionné. Charmant autant par son regard que par ses blagues, s'il réussit à te faire rire, c'est déjà dans la poche, selon lui. Deymien parle quatre langues, adore séduire, mais surtout il cherche une vraie complicité pour bâtir quelque chose de solide.
Age: 25
Sherbrooke
Mannequin
Fier fils d'un Ghanéen et d'une Québécoise, Elijah a rapidement appris ce qu'était la répartie ayant grandi avec six frères et sœurs. Ce mannequin aux bras de béton jongle entre séances photos et quarts de travail dans une quincaillerie grande surface… là où les madames tombent sous le charme de son tablier. Direct, impulsif et un brin têtu, il dit ce qu'il pense, quitte à déranger. En amour, il aime fort… et flirte encore plus fort avec les yeux, les compliments… ou un DM bien placé. Il cherche avec du mordant et de l'attitude prête à le remettre à sa place. Ses abdos et son franc-parler feront assurément tourner les têtes.
Age: 26
Laval
Joueur de poker professionnel
Joueur de poker, confiant et ambitieux, Xavier mise autant sur son humour que sur son regard pour séduire. Force tranquille, il ne parle pas pour rien dire. Quand il ouvre la bouche, ça a beaucoup d'impact. Compétitif et mauvais perdant, il adore le jeu et la séduction. Xavier est spontané et authentique, et est toujours partant pour se ridiculiser et faire rire ses amis. Pour lui, OD c'est le terrain de jeu parfait : tester des connexions, voyager, puis voir jusqu'où son charme peut le mener. Il est « all-in » pour Chypre!
Pour patienter, rendez-vous le 3 septembre avec l’épisode spécial OD Les préparatifs, où Alicia, Fred et leurs complices nous emmèneront dans les coulisses de cette nouvelle saison en dévoilant l’effervescence des auditions, les visites surprises faites aux futurs candidats, la séance photo officielle, les toutes premières rencontres entre participants et même un aperçu exclusif des maisons de Chypre, une véritable mise en bouche avant que l’aventure ne démarre officiellement!
