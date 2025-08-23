Occupation Double Chypre: 5 nouveaux gars sont dévoilés!

Petit rappel: cette année, il n’y aura pas de traditionnel tapis rouge pour la soirée de lancement. La production a plutôt opté pour un format inédit, baptisé « La grande première », qui sera diffusé le 7 septembre à 18 h 30 sur Noovo et Noovo.ca! Ce gala réinventé donnera l’occasion de rencontrer officiellement les candidats et candidates, mais dans une formule complètement différente! Attendez-vous à un départ plus intense que jamais, où les choix difficiles, les éliminations rapides et les premières étincelles amoureuses se feront sentir dès l’arrivée des célibataires à Chypre!

Toujours fidèles au poste, Frédérick Robichaud et Alicia Moffet accueilleront cette nouvelle vague de célibataires déterminés à trouver l’amour… ou peut-être un peu de gloire instantanée. Quoi qu’il en soit, la 19e saison d’OD promet d’être haute en émotion!

Découvrez maintenant les profils des p'tits nouveaux!