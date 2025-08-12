OD Chypre: Alicia Moffet et Frédérick Robichaud sont en plein préparatifs pour leur départ

Début du contenu principal.
Les animateurs d’Occupation Double, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, sont en plein dans les préparatifs avant leur grand départ pour Chypre.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
Ceux qui déposeront leurs valises sur cette Île paradisiaque pour une saison qu’on a plus que hâte de découvrir en sont au dernier droit avant de s’envoler.
Dans une suite de stories déposées sur Instagram, Alicia Moffet a notamment documenté sa tentative de tout paqueter dans sa valise, elle qui a expliqué entrecouper cette tâche de plein d’autres points sur sa to do list.
De son côté, Frédérick Robichaud était très occupé dans la cour pour officiellement tout fermer pour la saison froide, en plein mois d’août.
Rappelons que c’est lundi matin qu’étaient ENFIN dévoilés les candidats de la prochaine saison d’OD qui se déroulera dans la mer Méditerranée. Pour voir les profils des garçons et des filles, rendez-vous dans l’article sous la vidéo.
On a plus que hâte de les voir en action lors du début de la saison d’Occupation Double Chypre dès le 7 septembre 18h30, sur Noovo et Noovo.ca.