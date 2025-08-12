Passer au contenu principal
OD Chypre: Alicia Moffet et Frédérick Robichaud sont en plein préparatifs pour leur départ

De son côté, Frédérick Robichaud était très occupé dans la cour pour officiellement tout fermer pour la saison froide, en plein mois d’août.

On connait enfin les candidats de la 19e saison

Rappelons que c’est lundi matin qu’étaient ENFIN dévoilés les candidats de la prochaine saison d’OD qui se déroulera dans la mer Méditerranée. Pour voir les profils des garçons et des filles, rendez-vous dans l’article sous la vidéo.

Découvrez les profils des filles ici.

Découvrez les profils des gars ici.

On a plus que hâte de les voir en action lors du début de la saison d’Occupation Double Chypre dès le 7 septembre 18h30, sur Noovo et Noovo.ca.

