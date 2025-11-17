C'est LUI, le nouveau venu dans Indéfendable cette semaine!

Un acteur vedette débarque dans Indéfendable ce lundi soir.

Il s'agit de David La Haye! On a récemment vu le comédien dans STAT et Alertes.

Cette fois-ci, son personnage se retrouvera au coeur d'une nouvelle intrigue.

Dans un communiqué émis par TVA, on comprend que David La Haye campera un bibliothécaire qui se retrouve dans l'eau chaude. Voici une première photo de la star québécoise dans Indéfendable accompagnée du résumé de l'intrigue: