C'est LUI, le nouveau venu dans Indéfendable cette semaine!

Un acteur vedette débarque dans Indéfendable ce lundi soir.
Il s'agit de David La Haye! On a récemment vu le comédien dans STAT et Alertes.
Cette fois-ci, son personnage se retrouvera au coeur d'une nouvelle intrigue.
Dans un communiqué émis par TVA, on comprend que David La Haye campera un bibliothécaire qui se retrouve dans l'eau chaude. Voici une première photo de la star québécoise dans Indéfendable accompagnée du résumé de l'intrigue:
«Alors qu'un quartier montréalais est ébranlé par une série de suicides chez les adolescents, une découverte inattendue propulsera un bibliothécaire au centre d'une enquête policière.»
On a déjà hâte d'en savoir plus!
Indéfendable nous présentera également le verdict du procès de Farah Dumont, cette gardienne accusée d'avoir causé la mort d'un bébé.
On vous invite à jeter un oeil à la bande-annonce du prochain épisode d'Indéfendable:
À la fin du mois d'octobre, on a eu droit à la fameuse scène du serpent avec le sergent détective Parent et Mme Beaudoin dans Indéfendable. Ce moment a fait rigoler les téléspectateurs à travers une intrigue assez sombre merci.
Eh bien, si vous avez regardé la télévision québécoise dans les années 90, vous connaissez probablement l'interprète de Mme Beaudoin dans Indéfendable. Il s'agit de Christine Bellier.