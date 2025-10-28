Antigang: voici tout ce qu'on sait sur le nouveau rôle de Marie-Ève Beaulieu

Début du contenu principal.
Marie-Ève Beaulieu a fait une entrée remarquée dans Antigang avec un rôle qui ne laisse personne indifférent.
Elle incarne la procureure maître Béatrice Giguère, une avocate qui revient au travail après un burn-out.
Alors qu’elle arrive à l’Antigang pour rencontrer Mathilde (Catherine Trudeau) et Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman), son attitude ne passe pas inaperçue.
Maître Béatrice Giguère se montre froide, méfiante et presque agressive, laissant transparaître une grande fragilité malgré son retour au travail.
Elle sera très critique envers les méthodes de travail de l’escouade Antigang, ce qui ne plaira pas du tout aux membres de l’équipe. Son attitude tendue et son manque de collaboration créeront peut-être des frictions au sein du groupe.
L’équipe de la série a d’ailleurs partagé la publication de Marie-Ève Beaulieu en ajoutant avec humour: «Elle arrive avec beaucoup de tambours et énormément de trompettes!»
Pour connaître la suite d’Antigang, soyez au rendez-vous du lundi au jeudi à 19h sur les ondes d’ICI TÉLÉ.
