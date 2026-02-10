Christine Morency annonce le début d’un nouveau chapitre

Début du contenu principal.
Après avoir présenté plus de 340 fois son premier spectacle Grâce, à travers le Québec, et vendue 200 000 billets pour ce dernier, l’humoriste Christine Morency annonce son deuxième one-woman show! Intitulé Bien faite, elle partira en rodage avec celui-ci dès le mois de mars.
L’acolyte de Pierre Hébert, dans Complètement midi sur les ondes de Rouge, avait mis fin à sa tournée Grâce en juin dernier. D’ailleurs, question de bien conclure ce chapitre, elle est dans la course au prochain Gala Les Olivier, dans la catégorie Spectacle de l’année/Meilleur vendeur. Après un été de repos et de réflexion, Christine a affirmé sur ses plateformes numérique être maintenant prête «à venir tester des jokes». Ce midi, elle a pris parole au micro de la radio pour parler de cette grande annonce. Voyez le moment ci-dessous.
Sur ses réseaux sociaux, la populaire humoriste explique pourquoi avoir choisi le titre de Bien faite: «Parce que j’ai le goût de vous partager mes histoires les plus intimes, mon parcours, comment j’suis devenue la femme que je suis ; Bien faite! Évidemment, bien faite physiquement (#CHAUDASSE), bien faite par les valeurs qui m’ont été transmises, mais surtout bien faite dans mon envie d’en rire avec vous autres plutôt qu’à en pleurer.», a-t-elle écrit dans une publication mardi matin.
Vous pourrez entendre très bientôt ses «histoires les plus intimes», puisque les premiers rodages auront lieu le mois prochain. Les billets sont en vente dès maintenant. En outre, plusieurs représentations seront en vente dans les prochains jours dont pour les premières médiatiques de Québec et de Montréal prévues au début de l’année 2027.
