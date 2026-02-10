Christine Morency annonce le début d’un nouveau chapitre

L’acolyte de Pierre Hébert, dans Complètement midi sur les ondes de Rouge, avait mis fin à sa tournée Grâce en juin dernier. D’ailleurs, question de bien conclure ce chapitre, elle est dans la course au prochain Gala Les Olivier, dans la catégorie Spectacle de l’année/Meilleur vendeur. Après un été de repos et de réflexion, Christine a affirmé sur ses plateformes numérique être maintenant prête «à venir tester des jokes». Ce midi, elle a pris parole au micro de la radio pour parler de cette grande annonce. Voyez le moment ci-dessous.