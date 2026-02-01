Jean-François Mercier s’ouvre avec franchise sur son état de santé

Aux côtés des animateurs Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger, Jean-François Mercier a raconté avoir récemment été victime d’un AVC ainsi que d’une crise cardiaque.

« C'est sûr, c'est des événements traumatisants. L'AVC, je reste avec des séquelles. La crise cardiaque, bien pas vraiment. Je suis content qu'on l'ait identifié. Moi, mon père est mort à 30 ans d'une crise cardiaque. J'ai fait: Ah, caline, si j'avais perdu connaissance comme mon père, je serais mort. Tu sais, j'ai eu une crise cardiaque quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai passé devant tout le monde. C'est un petit truc que je vous donne. Si vous voulez passer devant tout le monde à l'urgence, 240 battements par minute pendant une heure, ça le fait. Puis je faisais des farces avec les infirmières. Je disais: « Ah, caline, que je suis content de voir des belles femmes comme vous autres parce que les ambulanciers ont essayé de me violer. Ils m'enlevaient mon linge, ils me mettaient des suce partout. Ce n'est pas beau, hein. Ils ne sont pas beaux. » Les ambulanciers étaient là: Hey, toi, on sait où est-ce que tu restes. »,

Fidèle à son style, l’humoriste n’a pas manqué d’ajouter une touche d’humour noir en racontant son arrivée à l’hôpital, où son état critique lui a permis de passer devant tout le monde à l’urgence, non sans lancer quelques blagues aux ambulanciers et au personnel soignant.