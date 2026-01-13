C’est ELLE la conjointe connue de Christophe Dupéré de Big Brother

Lundi, Daphné a été accueilli à l’émission Véronique et les Fantastiques. Elle est venue parler du départ de son amoureux au micro de Véronique Cloutier.

Elle raconte qu’au moment du départ de son amoureux, elle a beaucoup pleuré, réalisant qu’ils pourraient être coupés de tout contact pendant près de trois mois.

«J’adore être seule. Mais j’ai découvert que j’ai extrêmement peur de la solitude amoureuse.»

Un peu plus tard, elle confie aussi avoir été très fière de lui lors de son entrée dans la maison.

«Je pense qu’il va miser sur son charisme. C’est un gars curieux, avec beaucoup de savoir et de culture. [...] Et il m’a fait rire comme il me fait rire à la maison… je le trouve authentique.»

