C’est ELLE la conjointe connue de Christophe Dupéré de Big Brother

Dimanche dernier, Christophe Dupéré a fait son entrée dans la maison de Big Brother Célébrités.
Saviez-vous que l'humoriste partage sa vie avec une autre humoriste qu’on a récemment vue à l’écran? Daphnée Létourneau n’en est d’ailleurs pas à ses premières apparitions dans nos écrans.
On a notamment pu la voir dans Club Soly, lors des prestigieux galas Juste pour rire et ComédiHa!, ainsi que dans plusieurs émissions humoristiques comme Le prochain stand-up, Trait d’humour et D’un rire à l’autre. Elle est diplômée de l’École nationale de l’humour depuis 2017.
Lundi, Daphné a été accueilli à l’émission Véronique et les Fantastiques. Elle est venue parler du départ de son amoureux au micro de Véronique Cloutier.
Elle raconte qu’au moment du départ de son amoureux, elle a beaucoup pleuré, réalisant qu’ils pourraient être coupés de tout contact pendant près de trois mois.
«J’adore être seule. Mais j’ai découvert que j’ai extrêmement peur de la solitude amoureuse.»
Un peu plus tard, elle confie aussi avoir été très fière de lui lors de son entrée dans la maison.
«Je pense qu’il va miser sur son charisme. C’est un gars curieux, avec beaucoup de savoir et de culture. [...] Et il m’a fait rire comme il me fait rire à la maison… je le trouve authentique.»
Pour le moment, Christophe adopte un profil très discret. Observateur, il semble analyser son environnement… et tout indique qu’il pourrait aller loin dans le jeu.
Pour le découvrir, rendez-vous à Big Brother Célébrités, du lundi au jeudi à 19 h et le dimanche dans le nouveau format de 90 minutes, dès 18 h 30 sur Noovo et sur Crave.
