Simon Gouache possède un remède naturel pour soigner les gens dans son nouveau spectacle

«La seule job où tu peux être poche pendant 5 ans»

D’emblée, Simon a commencé son spectacle en mentionnant qu’il allait célébrer cette année ses 20 ans de carrière, mais qu’il avait aussi hâte de prendre sa retraite comme ses parents.

Ses derniers n’ont jamais été autant occupés depuis qu’ils sont retraités au point où ils peuvent faire une sortie pour simplement aller voir le prix d’un spa.

L’humoriste raconte qu’il a toujours voulu devenir médecin, mais qu’il a été refusé en médecine. La comparaison de son métier à celui d’un médecin arrive rapidement au début du spectacle: il réalise à quel point son travail est moins essentiel en donnant comme exemple une personne qui a eu un malaise durant l’un de ses spectacles.

C’est assez cliché, mais c’est aussi drôle de savoir que c’est «la seule job où tu peux être poche pendant 5 ans» parce que les médecins ne peuvent pas se le permettre…