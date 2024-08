Anne-Élisabeth Bossé est maintenant blonde platine!

Le mois dernier, c'était la folie du côté du Théâtre Maisonneuve de Montréal alors que la grande première du film Nos Belles-Soeurs battait son plein.

Le 11 juillet 2024, ce film très attendu, écrit et réalisé par René Richard Cyr, produit par Denise Robert et avec une musique signée Daniel Bélanger, est sorti sur tous les écrans de la province.

Geneviève Schmidt, dont le talent à émouvoir et à faire rire n'est plus à prouver, incarne le rôle mythique de Germaine Lauzon. À ses côtés, on retrouve des stars telles que Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White, Véronic DiCaire, Ariane Moffatt, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, Véronique Le Flaguais et Jeanne Bellefeuille.

Voir TOUTE les photos du tapis rouge.

