6 vedettes québécoises qui sont devenues grands-parents

Parmi nos stars québécoises favorites, certaines ont récemment ajouté un rôle à leur vie : celui de grands-parents !



Coup d’œil aujourd’hui à 6 vedettes qu’on adore qui cajolent certainement beaucoup avec des petits bébés, ou certains pour qui ça arrivera très bientôt !



Mentionnons d’abord René Simard et Marie-Josée Taillefer qui ont eu le bonheur d’accueillir une petite-fille dans leur famille en avril 2021.



C’est leur fils Olivier et sa douce Alexe qui ont mis au monde la petite Chloé, comblant de bonheur les nouveaux grands-parents. En entrevue avec le magazine 7 Jours René Simard a confié en profiter à fond !



Pour Dan Bigras, c’est le 10 juin que sa belle-fille Camille et son fils unique Olivier accueillaient leur tout premier enfant.



Ému, le fier grand-papa a partagé une photo, présentant le petit Milo à ses abonnés, précisant que toute la famille se portait bien. Félicitations aux parents !



Anne Dorval est aussi une fière grand-maman depuis décembre dernier. Sa fille Alice et sa conjointe Anne-Sophie ont accueilli la cigogne !



Après avoir joué un large éventail de rôles dans sa carrière, la talentueuse comédienne joue maintenant l’un des plus beaux rôles de sa vie : être grand-mère.



Patrick Norman lui n’est pas devenu grand-père récemment, mais bien arrière-grand-père ! En février dernier, il annonçait effectivement que sa petite-fille Rose avait accouché en janvier !



Et on termine avec une comédienne chouchou, Guylaine Tremblay qui elle, sera bientôt grand-maman ! Sa fille Julianne et son fiancé Matéo attendent effectivement leur premier enfant !



Dans une publication faite sur Instagram à la mi-mai, Guylaine Tremblay s’emballait en partageant cette photo sous laquelle elle inscrivait « Une fille !!!!! ❤️❤️❤️ »

