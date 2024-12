Nicolas Duvernois donne des nouvelles pendant sa pause professionnelle

Deux mois plus tard, il revient sur cette décision et partage ses réflexions. Dans un message empreint d’honnêteté, il confie les bénéfices de cette pause:

«Ça fait bientôt 2 mois que j’ai décidé de prendre une pause… bientôt 2 mois que je prends le temps qu’il faut pour me ressourcer, pour analyser mes 15 dernières années, pour comprendre où je me suis retrouvé! Depuis 2 mois, je suis fier d’avoir fait énormément de chemin et d’avoir réalisé bien des choses. Avec un peu de recul et beaucoup de réflexion, c’est fou comment les perspectives changent!»

Nicolas en profite également pour remercier sa conjointe, Karo, qui a été un pilier dans sa vie personnelle et professionnelle: «Une chose est cependant encore plus claire et évidente… Sans Karo, sans son amour, son support, ses conseils, sa résilience, sa patience et tout ce qui tourne autour, je suis pas mal convaincu que je n’aurais pas accompli autant de mes rêves. Bien entendu, ça n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais l’important est qu’on a toujours été dans le même bateau.»