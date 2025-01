Traduction libre: «C’est avec un profond regret que nous, sa famille, annonçons le décès de l’homme et de l’artiste David Lynch. Nous aimerions que vous respectiez notre intimité pendant cette période. Il y a un grand vide dans le monde maintenant qu’il n’est plus parmi nous. Mais, comme il le disait, 'Gardez un œil sur le beignet et non sur le trou'. C’est une belle journée avec un soleil doré et un ciel bleu à perte de vue.»