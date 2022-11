Martin Vachon agrandit la famille!

Martin Vachon animera une nouvelle téléréalité et ça promet!

Dès ce printemps sur Noovo, on aura le plaisir de retrouver Martin Vachon à la barre d’une toute nouvelle téléréalité quotidienne mettant en vedette des couples qui désirent prouver la solidité de leur union.

Combien tu m'aimes? invitera chaque semaine quatre couples dans une seule et même maison afin de tester leur amour au moyen de paramètres de toutes sortes, dont la complicité et la comptabilité génétique. Chaque épisode, le prix en argent de la journée sera remis à un couple selon différents critères, et les duos pourront ainsi accumuler un montant total allant jusqu’à 3 500 $ à la fin de la semaine.

Combien tu m'aimes? est d'ailleurs à la recherche de couples de tous âges et horizons et de toutes orientations pour participer à cette toute nouvelle expérience. Les personnes souhaitant s’inscrire peuvent soumettre leur candidature sur noovo.ca.

