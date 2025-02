Un p’tit gars élevé par sa p’tite mère

Par hasard, j’ai pu regarder le spectacle en arrière de la rangée où la mère de Billy Tellier était assise. Je l’ai facilement remarquée lorsque son fils a commencé à parler de sa mère qui n’est pas très grande comme lui.

L’humoriste ne lance pas des éloges à sa mère au départ: il nous prouve d’emblée qu’elle n’est pas parfaite et qu’elle a déjà pris de la drogue. Est-ce que Billy a aussi pris de la drogue avec sa mère? Bien sûr que non, il était trop occupé à la surveiller.

Et il faisait la même chose avec ses amis. Billy a été élevé pour être une bonne personne, mais c’est ce qu’il essaie de défaire dans son nouveau spectacle. Selon lui, ce sont les personnes méchantes qui ont le plus de pouvoirs et qui dirigent le monde.

Mais être méchant, ce n’est pas facile pour Billy. La preuve: il a lancé une insulte à une spectatrice et il s’est senti vraiment mal par la suite.

Le titre de son spectacle prend tout son sens à ce moment-là: il n’est pas capable de changer ses habitudes et ses bonnes manières. Je dois vous avouer que je l’ai moi-même plus réalisé le lendemain de la première médiatique.