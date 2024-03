Guillaume Pineault est plus vulnérable que jamais dans son nouveau spectacle

Un fil conducteur solide

D’emblée, Guillaume explique qu’il ne parlera pas de ses relations de couple dans son nouveau spectacle. Pourquoi? Parce qu’il est maintenant célibataire depuis sa séparation avec la comédienne Anne-Élisabeth Bossé en 2022.

Mais ce que Guillaume aborde le plus durant son spectacle est la solitude. Depuis qu’il est célibataire, il se sent plus seul que jamais. Surtout quand il veut faire des activités.

Il parle notamment de la fois où il est retourné faire de la planche à neige pour la première fois depuis plusieurs années à Bromont. Bien que ce moment ait été assez difficile et même périlleux pour Guillaume, le public a quant à lui bien rit de son histoire dans les gondoles de la station.