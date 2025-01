Maripier Morin et Jean-Philippe Perras partagent un fou rire, voici pourquoi

Maripier Morin et Jean-Philippe Perras ont partagé un moment de fou rire adorable et tout ça en travaillant.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Le couple Morin-Perras est très complice depuis ses débuts et on adore être témoins de moments comme celui-ci, partagé par Maripier Morin.

Dans la vidéo on voit les amoureux qui font le montage d'une vidéo, et Jean-Philippe Perras qui est pris d'un fou rire incontrôlable. On comprend que le comédien est en train de travailler sur la prochaine vidéo de Mox, la compagnie de mocktails de sa conjointe. Derrière la caméra, une Maripier Morin tout aussi amusée continue de filmer la scène.

La raison de leur amusement: les talents de comédien du chef Danny St-Pierre, avec qui Maripier semble concocter des breuvages. On a bien hâte de voir la fameuse vidéo et de tester les recettes du chef!

