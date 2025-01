Maripier Morin nous a montré sa nouvelle salle de bain entièrement rénovée et tout comme elle, on «capote tellement c'est beau».

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, c'est sur le compte Instagram de la belle que nous avons pu voir, avant même qu'elle ne soit totalement terminée, sa toute nouvelle salle de bain située au sous-sol. On peut dire que ça sentait le neuf au travers de notre écran!

Avant de nous montrer l'objet de son enthousiasme, Maripier nous a expliqué que le jour de son dernier accouchement, son conjoint et son beau-père avaient décidé de mettre des coups de masse dans l'ancienne salle de bain et qu'elle a dû attendre des mois avant que les travaux se poursuivent. On a d'ailleurs pu voir les photos de l'endroit avant les rénovations et le changement est majeur. C'est avec l'aide de quelques compagnies que l'animatrice a donc réussi à obtenir la pièce de ses rêves.