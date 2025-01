Maripier Morin et Jean-Philippe Perras seront à la barre d'une nouvelle émission de réno

Maripier a tout de même pris le temps de souligner lors de l'événement spécial pour Crave que c'était un de ses rêves, d'avoir une maison bigénérationnelle avec sa famille.

Après 3 ans en Estrie avec son chum Jean-Philippe, elle a finalement réussi à convaincre sa belle-famille d'embarquer dans le projet.

«Pour moi, la famille, c'est la valeur la plus précieuse qu'on possède et moi, j'ai envie que mes enfants puissent grandir avec leurs grands-parents. Donc, on fait un côte-à-côte à côté de notre maison pour accueillir Clodette et Léon qui vont embarquer dans ce projet-là avec nous autres», a-t-elle expliqué lors de l'événement de Crave.

On a vraiment hâte d’en savoir plus!