À l'approche de la Saint-Valentin, Marilou se confie sur l'amour

Voici le touchant texte publié par Marilou sur la page Facebook de Trois fois par jour, qui compte plus de 549 000 abonnés:

«La Saint-Valentin est une fête commerciale. On le sait dès que les cœurs remplacent les sapins dans les magasins, le lendemain de Noël.

Selon mon état, il y a des années où je trouve ça agaçant, d’autres où je suis heureuse de passer tout droit, et puis il y a celles où j’ai envie de m’y arrêter et de me servir de ce rappel comme d’un prétexte pour ralentir et me poser une des questions les plus importantes qui soient :

C’est quoi, l’amour? Je cherche cette réponse depuis longtemps.

Et plus le temps passe, plus ma propre définition évolue. Elle est devenue moins romantique, moins instinctive et beaucoup plus exigeante. Elle est profondément inspirée des réflexions de Bell Hooks, dont les écrits m’ont accompagnée et guidée au fil des années.

J’en suis arrivée à comprendre que l’amour n’est pas un sentiment, mais une combinaison d’actions conscientes, comme le respect, la responsabilité et la connaissance de soi.

J’ai compris, à la dure, que si ce que tu fais ne nourrit pas l’autre, ne le respecte pas, ne le rend pas plus libre ou plus vivant, ce n’est pas de l’amour, peu importe ce que tu ressens.

J’ai compris qu’aimer demande du courage, parce que ça exige d’abord d’être honnête avec soi-même, de regarder ses incohérences sans détour et de choisir de grandir, pour soi et pour l’autre, pas juste quand ça fait du bien, et surtout pas quand c’est facile.

Disons que Scott Peck le formule, mieux que moi, avec une clarté désarmante : aimer, c’est la volonté de se dépasser soi-même dans le but de favoriser sa propre croissance spirituelle et celle de l’autre. Ce n’est pas s’attacher, ni se rassurer. C’est accepter l’inconfort, faire le travail difficile, dire la vérité, poser des limites et laisser l’autre devenir plus libre, même quand ça nous insécurise.

Sans poésie inutile, l’amour se prouve par ce que tu fais, chaque jour. Et s’il ne demande aucun effort, aucune responsabilité, aucune croissance, ce n’est probablement pas de l’amour.

Bref, l’amour ressemble peut-être à tout ce qui a de la valeur : ça demande du travail. Et quand ce travail est choisi, assumé, il devient profondément satisfaisant. Tout sauf lourd.

Dans les commentaires, je dépose des idées de recettes à mettre au centre de la table, autour desquelles, au-delà des plats, la question de l’amour pourra, je l’espère, être évoquée. Parce qu’on en a tellement besoin.»