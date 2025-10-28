Alexandre Champagne est très bien accompagné au Japon

Alexandre Champagne se trouve présentement au Japon!

Pour ce voyage fabuleux, le photographe et humoriste est en très bonne compagnie: il est avec sa grande fille Jeanne!

Cette dernière, née de son union avec Marilou, aura bientôt 10 ans. Elle est donc en mesure de suivre son célèbre papa de Kyoto à Osaka en passant par Disneyland à Tokyo.

Alexandre Champagne, comme à l'habitude, aime nous faire vivre son voyage en images sur les réseaux sociaux.

La photo la plus mignonne de ses vacances père-fille, jusqu'à maintenant, a été partagée aujourd'hui. Sur l'image, on voit Jeanne endormie dans les bras de son papa au milieu d'une ville illuminée. Voici l'adorable portrait, capturé par leur ami Hans Deslauriers: