Alexandre Champagne est très bien accompagné au Japon

Alexandre Champagne se trouve présentement au Japon!
Pour ce voyage fabuleux, le photographe et humoriste est en très bonne compagnie: il est avec sa grande fille Jeanne!
Cette dernière, née de son union avec Marilou, aura bientôt 10 ans. Elle est donc en mesure de suivre son célèbre papa de Kyoto à Osaka en passant par Disneyland à Tokyo.
Alexandre Champagne, comme à l'habitude, aime nous faire vivre son voyage en images sur les réseaux sociaux.
La photo la plus mignonne de ses vacances père-fille, jusqu'à maintenant, a été partagée aujourd'hui. Sur l'image, on voit Jeanne endormie dans les bras de son papa au milieu d'une ville illuminée. Voici l'adorable portrait, capturé par leur ami Hans Deslauriers:
En utilisant la flèche blanche située à droite de l'image, vous pourrez voir une vidéo de cette scène qui semble tirée d'un film.
C'est magnifique!
Envie d'en voir plus? On vous invite à parcourir les carrousels de photos d'Alexandre Champagne, ci-dessous, où vous pourrez admirer les paysages à couper le souffle des endroits qu'il a visités au Japon jusqu'à maintenant:
De passage au balado Entre elle et lui, Alexandre Champagne a apporté une réflexion éclairante sur les jeunes et les réseaux sociaux.
Papa de Jeanne qui aura 10 ans et qui est aussi la fille de Marilou, il a expliqué qu’il commence tranquillement à parler des réseaux sociaux avec sa fille et du fait qu’elle n’a pas encore de téléphone. «Elle sait pourquoi pis on lui explique», a-t-il confié.
