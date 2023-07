«J'ai passé proche de tomber» Marilou s'ouvre sur son divorce avec Alexandre Champagne

Marilou est une femme prudente et réfléchie. Elle a appris à dire non et à choisir les projets qui lui ressemblent et qui correspondent à ses valeurs. Elle souhaite que la musique soit un élément qui gravite autour de sa vie et non l'inverse. Dans cet esprit, elle a décidé d'engager quelqu'un à temps plein pour l'aider dans les tâches quotidiennes à la maison. En tant que femme, elle aspire à s'épanouir en tant que maman, à s'occuper de ses enfants et à faire prospérer son entreprise.