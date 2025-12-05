Passer au contenu principal
23 ans plus tard, Marilou retrouve Gino Quilico sur scène

Marilou fera un retour remarqué à la télévision dans le spécial des Fêtes de Chanteurs masqués.

Celle qui avait charmé le public sous les traits de Cari-Belle dans la plus récente saison retrouvera pour l’occasion Gino Quilico, avec qui elle avait interprété un duo marquant au début des années 2000.

Dans un extrait partagé sur les médias sociaux, on retrouve Marilou et Gino Quilico réunis sur scène pour reprendre leur succès Je serai là pour toi, sortie en 2002

Marilou déploie toute sa puissance vocale aux côtés du baryton, offrant une performance qui donne assurément des frissons.

En 2002, alors qu’elle n’avait que 12 ans, Marilou avait connu un immense succès avec Je serai là pour toi, une reprise du groupe italien La Bionda. La chanson tournait en boucle sur les radios québécoises et figurait également sur l’album de Noël de Gino Quilico.

Pour regarder le spécial des Fêtes de Chanteurs masqués, rendez-vous sur TVA ce dimanche dès 19 h.

