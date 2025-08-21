Marilou lance un nouveau livre: «pour être honnête, je pensais attendre encore»

Dans la publication qui accompagne les superbes photos du livre, on ressent toute l’excitation de Marilou.

Elle y souligne à quel point ce livre a eu une place importante dans la vie de ses filles.

«Je ne pensais jamais vous annoncer ça aussi rapidement mais l’impact positif du premier tome sur mes propres filles m’a donné envie de continuer à écrire.

Elles cuisinent tellement depuis.

Je crois que c’est parce qu’un livre offre une liberté différente. On peut l’ouvrir, le fermer, le salir, l’explorer à son rythme. C’est une rencontre entre un jeune et sa propre autonomie.»

