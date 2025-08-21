Marilou lance un nouveau livre: «pour être honnête, je pensais attendre encore»

Début du contenu principal.
Marilou lance un deuxième livre pour enfants!
L'entrepreneure derrière Trois fois par jour avait publié le premier tome de Tes premières recettes en octobre 2024.
Moins d’un an plus tard, elle annonce déjà l’arrivée d’un deuxième tome.
Dans la publication qui accompagne les superbes photos du livre, on ressent toute l’excitation de Marilou.
Elle y souligne à quel point ce livre a eu une place importante dans la vie de ses filles.
«Je ne pensais jamais vous annoncer ça aussi rapidement mais l’impact positif du premier tome sur mes propres filles m’a donné envie de continuer à écrire.
Elles cuisinent tellement depuis.
Je crois que c’est parce qu’un livre offre une liberté différente. On peut l’ouvrir, le fermer, le salir, l’explorer à son rythme. C’est une rencontre entre un jeune et sa propre autonomie.»
Voici la publication:
Son ex-conjoint et collaborateur, Alexandre Champagne, a lui aussi partagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux.
Le papa de la petite Jeanne a d’ailleurs avoué que leur fille cuisine beaucoup plus depuis que sa célèbre maman a lancé son premier livre pour enfants.
Pour profiter de la prévente du livre de Marilou, Tes premières recettes 2, c’est par ici.
Vous aimerez aussi: