Marilou: voici les dernières nouvelles sur la chanteuse et femme d'affaires

À la télé, sur scène et en studio, Marilou enchaîne les projets. La chanteuse et femme d'affaires aux mille et un livres de recettes et magazines est aussi passée maître dans l'art de rénover!

Voici ce qui se passe pour Marilou devant et derrière la caméra, entre autres aux côtés de ses magnifiques filles Jeanne et Rose.