Marie Soleil Dion et Sylvie Moreau seront réunies sur scène, voici pourquoi

Marie-Soleil Dion a repris les tournages de L'amour est dans le pré depuis plusieurs jours et elle nous a donné accès à quelques images des coulisses.

En effet, Marie-Soleil Dion se promène à travers le Québec depuis peu pour rencontrer nos prochains agriculteurs et agricultrices et on a eu droit à quelques photos et vidéos sur les fermes.



Jusqu'à maintenant, on adore les looks d'automne de l'animatrice, ils nous mettent déjà dans l'ambiance. Surtout celui où elle porte un chandail rayé jaune, noir et rouge, c'est magnifique.

