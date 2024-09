Marie-Soleil Dion nous emmène dans les coulisses du tournage de L'amour est dans le pré

On a aussi pu voir, toujours sur le compte Instagram de Marie-Soleil, des moments avec des chats et un moment où elle conduit un petit tracteur avec sa maquilleuse installée dans la boîte derrière elle. On peut sentir que la représentante des agriculteurs se sent particulièrement bien sur une ferme.



On a très hâte de regarder la 13e saison de L'amour est dans le pré sur les ondes de Noovo et noovo.ca et de découvrir les prétendants et prétendantes!

