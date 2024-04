Marie Soleil Dion et les agriculteurs dévoilent les coulisses des dates de L'amour est dans le pré

Alors que la saison touche à sa fin, les téléspectateurs ont pu constater que certaines histoires d'amour ont trouvé leur fin heureuse. Des couples comme Benjamin et Lili, ainsi que Marc-Étienne et Kim, ont réussi à faire fleurir leur relation, sans oublier Sabrina et Mélanie qui se sont passées la bague au doigt en voyage! Tandis que d'autres, comme Théo et Charlie, ont dû terminer l'aventure en célibataire.

Malgré les hauts et les bas, les histoires des agriculteurs continuent de toucher les cœurs des téléspectateurs, leur offrant des moments de romantisme et d'émotion. Les inscriptions pour la prochaine saison sont désormais ouvertes, offrant une nouvelle chance à ceux qui recherchent l'amour. En attendant, les fans peuvent revivre les moments forts de la saison actuelle sur noovo.ca.

