L'amour est dans le pré: Marie Soleil Dion nous en dit plus sur les prochains agriculteurs

Après les fêtes, les 5 agriculteurs de L'amour est dans le pré, Anthony, Cynthia, Joshua, Sylvie et Victor, recevront des prétendants et des prétendantes chez eux, espérant ainsi développer une belle relation amoureuse.

On aura la chance de les suivre dans cette folle aventure et, avant le début de l’émission, on aime en apprendre davantage sur eux!