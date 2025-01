Depuis peu, les amies sont en Tasmanie et on peut dire que les paysages sont à couper le souffle. Comme le moment photographié par Marie-Lyne Joncas où elle prend son bain à l’extérieur avec une magnifique vue sur la végétation australienne. On pouvait ressentir la détente à travers le cliché.

On a aussi pu voir une partie de leur randonnée, des photos avec d'immenses rochers, une visite dans une ferme d’huîtres, des plages et même un moment baignade. Les complices semblent vivre des instants extraordinaires et on leur souhaite d’autres journées de pur plaisir.

