Marie-Josée Gauvin se lance dans la reconstruction de son chalet

Marie-Josée Gauvin a annoncé une grande nouvelle sur Instagram au cours des dernières heures: sa petite famille et elle se lancent dans la reconstruction complète de leur chalet.
L’animatrice a partagé des photos et des vidéos de la démolition de leur ancien chalet qui était rempli de souvenirs pour ses proches et elle. Marie-Josée y a passé de nombreux moments mémorables.
Bien que les murs soient maintenant démolis, elle a indiqué que les «fantômes de bonheur» de son ancien chalet allaient toujours pouvoir vivre dans la nouvelle construction.
Voyez la touchante publication de Marie-Josée à ce sujet:
«Merci pour les rires, les rayons de soleil, le refuge de pleurs, les dvd’s (toujours le mêmes au fond), les chansons en canon, le mariage, les anges dans la neige avec les 2 filles, les moments entre amis, les chiasses la porte vitrée», a mentionné Marie-Josée avec émotions dans la description de sa publication.
Avant la démolition, l’animatrice en a profité pour écrire ce message sur l’un des murs du chalet. «Ps. Garde tes ostis de souris et tes écureuils à talons hauts», a-t-elle conclu.
Dans son carrousel de photos, on peut y voir de nombreux moments de célébrations avec ses proches et son chien. Avec la nouvelle construction, Marie-Josée pourra recréer d’une façon différente ses moments avec sa famille et ses amis.
En story sur Instagram au courant de la fin de semaine, elle avait indiqué qu’elle conservait seulement le morceau du mur où ils ont mesuré leurs grandeurs au fil des années. On peut s’imaginer que ce morceau aura une place bien spéciale dans la nouvelle construction!
On a bien hâte de suivre l’évolution de la construction du nouveau chalet de Marie-Josée Gauvin!
