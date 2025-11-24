Marie-Josée Gauvin se lance dans la reconstruction de son chalet

Marie-Josée Gauvin a annoncé une grande nouvelle sur Instagram au cours des dernières heures: sa petite famille et elle se lancent dans la reconstruction complète de leur chalet.

L’animatrice a partagé des photos et des vidéos de la démolition de leur ancien chalet qui était rempli de souvenirs pour ses proches et elle. Marie-Josée y a passé de nombreux moments mémorables.

Bien que les murs soient maintenant démolis, elle a indiqué que les «fantômes de bonheur» de son ancien chalet allaient toujours pouvoir vivre dans la nouvelle construction.